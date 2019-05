Numerele extrase la Loto 6/49 in data de 12 mai

Duminică, 12 mai, Loteria Română a organizat o nouă extragere pentru Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 21,71 milioane lei (peste 4,56 milioane euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 2,72 milioane lei (peste 572.000 euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 9 milioane lei (peste 1,9 milioane euro). La Noroc Plus, este in joc, la aceeasi categorie, un report in valoare de peste 83.600 lei (peste 17.500 euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 97.600 lei (peste 20.500 euro), iar la Super Noroc, reportul categoriei I este de peste 314.000 lei(aproximativ 66.000 euro).

Iată numerele extrase la loto:

Joker: 7, 4, 42, 27, 19

Noroc plus: 490830

Loto 5/40: 19, 39, 11, 4, 21, 18

Super Noroc: 525170

Noroc: 8513334

Loto 6/49: 27, 6, 11, 44, 42, 24