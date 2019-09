Numerele extrase la LOTO duminica 1 septembrie 2019

Loto google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Numerele extrase duminica 1 septembrie 2019: Loto 6 din 49: 36, 19, 38, 44, 6, 20 Loto 5 din 40: 32, 37, 18, 30, 27, 40 Joker:. 25, 22, 19, 4, 10 +9 Noroc: 7 0 9 7 9 8 2 Super Noroc: 2 6 8 9 0 8 Noroc Plus: 7 5 0 6 8 0 Iesenii pot obtine noi fonduri europene de cateva milioane de euro La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 4,94 milioane de lei (peste 1 milion de euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 3 milioane de lei (peste 637.000 de euro). La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 14,91 milioane de lei(peste 3,15 milioane de euro), iar la Noroc Plus, la categoria I, reportul este de peste 34.500 ...