Numerele extrase la LOTO duminica 15 septembrie 2019

Loto google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Loteria Romana a organizat duminica, cu ocazia aniversarii a 113 ani de la infiintare, Tragerile Speciale Loto Aniversare, in cadrul carora a existat o tragere suplimentara la jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40, cu un fond de castiguri suplimentar in valoare totala de 350.000 lei, potrivit informatiilor transmise de Loteria Romana. Numerele extrase duminica, 15 septembrie, sunt: Joker principal: 16 + 16, 43, 23, 24, 20 Noroc Plus: 676828 Joker suplimentar: 10 + 17, 5, 6, 37, 44 Loto 5/40 principal: 20, 14, 16, 36, 11, 13 SuperNoroc: 270577 Loto 5/40 suplimentar: 25, 28, 22, 5, 17, 20 Loto 6/49 principal: 27, 45, 25 ...