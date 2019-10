Numeroase staruri de la Hollywood vor juca in filmul 'Death on the Nile'

Numeroase staruri de la Hollywood vor juca în filmul "Death on the Nile", o nouă ecranizare după un celebru roman de Agatha Christie, în regia lui Kenneth Branagh, care, revine la rândul său în rolul detectivului belgian Hercule Poirot, conform publicaţiei Indiewire, scrie Agerpres.

În distribuţia acestui film îi vom regăsi, printre alţii, pe Annette Bening, Gal Gadot, Armie Hammer, Russell Brand, Letitia Wright şi Rose Leslie. Această a doua incursiune a regizorului Kenneth Branagh în lumea crimelor misterioase imaginată de Agatha Christie urmăreşte reţeta producţiei din 2017, "Murder on the Orient Express" ("Crima din Orient Express"), de a aduce laolaltă, într-un singur film, mai toate vedetele zilei, în stilul superproducţiilor din perioada de aur de la Hollywood.

Citește și: Incident amuzant la Săptămâna modei din Paris: O femeie s-a urcat pe podium, Gigi Hadid a dat-o jos



În filmul din 2017 au jucat, printre alţii, Michelle Pfeiffer, Penélope Cruz, Johnny Depp, Willem Dafoe, Lucy Boynton şi Daisy Ridley



Kenneth Branagh va regiza noul proiect în care va interpreta rolul detectivului Hercule Poirot.



Scenariul filmului "Death on the Nile", adaptare după romanul publicat în 1937 de Agatha Christie, este semnat de Michael Green, cel care a scris cenariul şi pentru "Murder on the Orient Express".



Filmul "Death on the Nile" va fi lansat de studiourile Twentieth Century Fox la 9 octombrie 2020.