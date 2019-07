Numerosi morti si raniti la Kabul. Atac in curs asupra biroului unui partid

Kabul google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cel putin o persoana a fost ucisa si alte 13 ranite in urma unei explozii produse in nord-estul capitalei afgane Kabul duminica dupa-amiaza, dupa care atacatori inarmati au intrat in biroul unui partid politic, informeaza dpa si AFP, citand un bilant provizoriu al atacului. France Presse precizeaza ca atacul este in curs de desfasurare. Agentia de presa EFE comunica trei morti si cel putin 25 de raniti. Purtatorul de cuvant al Ministerului Afgan de Interne, Nasrat Rahimi, a indicat ca mai intai a avut loc o explozie in apropierea biroului partidului Green Trend, dupa care mai multi atacatori inarmati au intrat in interioriul cladirii. Acest atac intervine in prima zi de campanie electorala pentru alegerile ...