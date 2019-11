Numire la varful MApN. O femeie, a treia in ierarhie, dupa ministru si seful Statului Major al Apararii. Orban a semnat

Aseară, în Monitorul Oficial al României Partea I, numărul 942, a fost publicată Decizia privind numirea Simonei Cojocaru în funcţia de secretar de stat și șef al Departamentului pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale.Mai trebuie făcută precizarea că Simona Cojocaru devine astfel al treilea om în ierarhia MApN după ministru, şi şeful Statului Major al Apărării.Data nasterii: 07.08.1975Locul nasterii: BucurestiNationalitate: românaStare civila: casatorita, doi copiiEducatie:2002 - Master Relații Internaționale și Integrare Europeană, Școala Națională de Studii Politice și Administrative, București;1997 - Licență în Economie Mondială, Facultatea Relații Economice Internaționale, Academia de Studii Economice, București;1993 - Colegiul "Sf.Sava", București.Formare :2004 - Programul "Senior Executives in International Security", Școala JFK, Universitatea Harvard, US;2002 - Curs "European Training", Centrul de la Geneva privind Politica de Securitate, Elveția;2001 - Curs privind probleme de securitate europeană, Colegiul Regal Militar, Shrivenham, UK;1999 - "Liderii Secolului 21", Colegiul pentru Studii Internaționale și de Securitate George C. Marshall, Garmisch-Partenkirchen, Germania;1998 - "Cooperare și securitate în Europa" , Școala NATO (SHAPE), Oberammergau (Germania).Experienta profesionala:2010 - 2013 Director adjunct (împuternicit) în cadrul Direcției Politici de Apărare, MApN;Din 2008 - Șef de secție în cadrul Direcției Politici de Apărare, MApN;2004 - 2007 Consilier pentru apărare, Delegația Permanentă a României la NATO, Bruxelles, Belgia;2001 - 2004 Șef de birou în cadrul Direcției Afaceri Strategice, MApN;2000- 2001 - Expert civil în cadrul Direcției Planificare Integrată a Apărării, MApN;1997- 2000 - Expert civil în cadrul Direcției Integrare Europeană și EuroAtlantică, MApN;1993 - 1996 - Reporter, Agenția de Presă RADOR, Societatea Română de Radio.Distinctii si decoratii:2014 - Emblema de Merit "In Serviciul Armatei Romaniei", clasa III-