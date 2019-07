Numiri si transfer in Dieceza de Iasi

dieceza iasi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In cadrul unei Celebrari a Cuvantului, in capela din Palatul Episcopiei Romano-Catolice de Iasi, luni, 29 iulie 2019, PS Petru Gherghel a inmanat preotilor nou-sfintiti decretele prin care au fost numiti vicari, decrete care intra in vigoare incepand cu 1 august 2019. Preotii nou-sfintiti care au primit numirile de vicari sunt: pr. Baciu Richardo-Dominic - Bacau "Sfantul Nicolae" pr. Balint Gabriel - Roman "Inima Neprihanita" pr. Cocianga Iulian-Gabriel - Husi "Sfantul Anton" pr. Farcas Catalin - Piatra Neamt "Sfanta Tereza" pr. Gabor Paul-Alexandru - Tamaseni &nb ...