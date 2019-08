Nunta Gabriela Cristea. Cum s-a imbracat Adelina Pestritu

Gabriela Cristea si Tavi Clonda s-au cununat religios, sambata. Printre invitatii la marele eveniment s-a numarat si Adelina Pestritu.

Evenimentul a fost unul restrans, fiind invitati doar prietenii apropiati. Adelina Pestritu s-a numarat printre cele 40 de persoane care au fost alaturi de Gabriela Cristea si de Tavi Clonda, in una dintre cele mai fericite zile din viata lor, in ziua in care au devenit sot si sotie in fata lui Dumnezeu.

Adelina Pestritu a postat pe contul de socializare o imagine, in care apare alaturi de sotul ei, Virgil si cei doi soti.

„Casa de piatra, dragilor", a scris Adelina.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.