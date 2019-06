Nunta la Rahova. Radu Mazare se va casatori in spatele gratiilor

Radu Mazăre şi-a cerut în căsătorie iubita, pe Roxana Mihalache şi urmează să se căsătorească în penitenciar luna viitoare, a anunțat, vineri, fratele fostului edil, Mihai Mazăre. „El ar vrea la începutul lunii viitoare, când e şi ziua lui, dar nu depinde de el, ci de ce va accepta conducerea pentenciarului. După ce ei doi The post Nuntă la Rahova. Radu Mazăre se va căsători în spatele gratiilor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.