Nutriționista vedetelor, Milaela Bilic: Pizza e OK. Nu pizza ingrașa, ci ...

Nutriționista unor vedete celebre recunoscute pentru formele lor de invidiat, precum e Mihaela Rădulescu, spulberă un mit alimentar. Mihaela Bilic spune că pizza nu îngrașă, însă atrage atenția ce condiții trebuie să îndeplinească delicatesa pe care unii au ajuns să o considere junk food.

"Pizza e ok!

Vad tot mai des persoane care incadreaza pizza la categoria fast-food si o pun pe lista neagra a alimentelor de care trebuie sa te feresti. Nu vreau sa ne intrebam daca e bine sau daca avem voie sa mancam o felie de pizza!

Daca la paste putem sa "gresim" punand mult ulei, sos de branza, costita sau smantana, pizza ne fereste de exagerari: un blat subtire de paine pe care pui CATEVA bucati de sunca, salam, peste, ciuperci, legume si branza. Am putea spune ca pizza e chiar mai "saraca" decat un sendvis in care poti taia cascavalul si mezelurile in felii groase.

Pizza contine multa paine, spun gurile rele, dar painea e mai putin periculoasa pentru silueta fata de alte alimente bogate in grasimi. Apoi vine problema cantitatii. Nu pizza ingrasa, ci MULTA pizza sau NUMAI pizza mancata la orice masa.

Daca ramaneti in dimensiunile unei farfurii de 20 cm si alegeti pizza cu blat subtire e alimentul OK pentru masa de pranz. Avem nevoie de energia din glucide care sa ne tina de foame toata ziua :).

Mihaela Bilic: Nu aveţi cum să greşiţi dacă mâncaţi o felie de pâine cu puţină brânză şi sos de roşii!

Pizza e mancarea iubita de toata lumea, inclusiv de copiii carora nu le plac legumele. Persoanele care fac munca fizica au in ea o sursa excelenta de energie pentru muschi. Tinerii pot si ei apela la pizza ca solutie rapida si sanatoasa de alimentatie. Consumata cu moderatie este o alegere practica pentru o masa echilibrata nutritional.

Nu aveti cum sa gresiti atunci cand mancati o felie de paine cu putina branza si sos de rosii! Cantitatea este cea care face diferenta si nu e pizza de vina daca noi o consumam in exces. Singura scuza pe care o avem este ca, intr-adevar, este delicioasa :)", a scris medicul nutriţionist Mihaela Bilic, pe pagina de Facebook.