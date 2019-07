Nutritionistul Mihaela Bilic, despre zahar: Confuzia e grava si duce la concluzii absurde

Mihaela Bilic google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); „Nu carbohidratii prezenti in mod natural in alimente sunt periculosi pentru sanatate si silueta, ci zaharul rafinat adaugat suplimentar intr-un produs”, sustine medicul nutritionist Mihaela Bilic. „Cand "sugar" nu inseamna de fapt zahar. Daca e un lucru pentru care ne putem considera norocosi ca nu traim in America, acela este limba romana. Halal noroc, ar spune unii, insa pentru tot ce este legat de mancare, de la ingrediente la informatii, Europa chiar se poate considera privilegiata. Am sa ma refer in special la termenul "sugar", care tradus ar trebui sa insemne "zahar". Ei bine, notiunea de "zahar" in Romania este mult diferita de cea de pe ...