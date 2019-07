Nutu Camataru a renuntat la Romania pentru Spania. Iata ce face acesta

Nutu Camataru si Brazilianca2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Nutu Camataru se afla la Marlberra, Spania, intr-o splendida vacanta alaturi de Claudia Brazilianca. Cei doi au plecat in Spania si isi petrec aceste zile in statiunea de lux Marbella, pe tarmul Marii Mediterane. Locatia este, in general, una destinata bogatilor planetei, plina cu terase de fite si yachturi private care isi asteapta proprietarii. Costel Corduneanu, mesaj de ultima ora pentru Sile Camataru Nutu Camataru a fost eliberat din inchisoare in luna martie a acestui an, pe baza recursului compensatoriu. El fusese condamnat in 2017 pentru infracsiuni cu violenta, dupa ce anterior statuse cativa ani in arest la domiciliu. In acest moment, Nutu este un om ”curat” si se t ...