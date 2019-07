O activista LGBT a fost ucisa la Sankt Petersburg dupa ce un site a oferit recompensa pentru "vanarea" ei

Elena Grigorieva 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O activista LGBT din Rusia a fost gasita moarta la Sankt Petersburg. Elena Grigorieva avea mai multe plagi injunghiate si urme de strangulare, trupul femeii de 41 de ani fiind descoperit in gardul viu de langa casa ei. Rudele si prietenii apropiati au spus ca, in ultima perioada, a fost amenintata cu moartea de mai multe ori, potrivit site-ului rusesc de stiri Fontanka, citat de BBC News. Intr-un mesaj transmis luni pe , activistul Dinar Idrisov a spus ca prietena lui, Elena Grigorieva, a fost „ucisa brutal langa locuinta ei”. In acelasi mesaj a spus ca femeia fusese amenintata cu moartea si a facut mai multe plangeri la politie. Vladimir Putin are mari probleme din cauza comunitatii LG ...