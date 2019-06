O adevarata BOMBA in celebrul dosar in care sunt vizati fratii Corduneanu! Judecatorii au decis anularea interceptarilor telefonice

Corduneni google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O adevarata bomba a ''explodat'' in dosarul Cordunenilor de la Cluj. Din cate se pare, in dosarul Corduneanu, magistratii de la Curtea de Apel Cluj au decis sa inlature interceptarile telefonice realizare. La baza acestui lucru a stat protocolul declarat ilegal, protocol de colaborare dintre SRI-PICCJ. Culmea situatiei este reprezentata de faptul ca, in urma anularii interceptarilor, multe dintre acuzatiile aduse de procurori vor deveni NULE! Unele dintre acuzatii sunt grave: spalare de bani, trafic de persoane, santaj, inselaciuni bancare etc. EXCLUSIV! Dosar NOU si FIERBINTE pentru clanul CORDUNEANU, dupa un scandal la CAZINO! Totul a plecat dupa ce unul dintre frati a pierdut cateva ...