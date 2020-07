O adevarata luptatoare!: Vesti bune pe grupul de Facebook al Ligii Militarilor Profesionisti!

„Luna aceasta termin ultima serie de chimioterapie. A fost greu, dar nu am fost singură“.

Vești bune pe grupul de facebook al Ligii Mililarilor Profesioniști! Azi este ziua Georgianei Sfetcu, iubita unui caporal, care a beneficiat de ajutor din partea membrilor LMP.Iată mesajul postat în această dimineață pe grupul de Facebook al LMP„În iulie 2019 camaradul nostru Cap. Ciolan Silviu Gabriel ne-a cerut ajutorul pentru logodnica lui Georgiana bolnavă de cancer. În urma apelului umanitar postat pe Grupul de facebook LMP și pe pagina oficială a Ligii Militarilor Profesioniști, camarazii noștri din toată țara s-au mobilizat exemplar reușind imposibilul! Am reușit să strângem în doar 5 zile, peste 50.000 de euro pentru Georgiana! A fost o primă victorie! A doua victorie a fost transferul într-o clinica din Viena! A treia victorie a fost reușita intervenției chirurgicale.Au urmat ședințe chinuitoare și istovitoare de chinoterapie. Acum Georgiana este bine.„Vă salut dragi prieteni. Astăzi,de ziua mea, la un an diferența de la postarea problemei mele și strângerea bănuților necesari operației, vă scriu să vă mulțumesc pentru tot. Prin Silviu, Dan Albu, Eliza Sapunaru, LMP și mulți alții am reușit să ajung aici. Sunt bine. Luna aceasta termin ultima serie de chimioterapie. A fost greu, dar nu am fost singură. Vă mulțumesc încă o data pentru tot și pentru urările de bine. Sănătate și multa fericire vă doresc“.Sfetcu Georgiana. Astăzi Silviu își aniversează Ziua de Naștere. Noi, camarazii LMP îi uram un sincer și călduros La Mulți Ani“.