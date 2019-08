O adolescenta a facut o poza pentru inceperea scolii, dar nu a observat cine mai era in cadru cu ea. Detaliul care a ingrozit pe toata lumea

La inceputul fiecarui an scolar, multi elevi adora sa-si faca poze pentru „prima zi de scoala”, iar adolescenta Brooke Mills nu este o deloc o exceptie. In prima zi din clasa a VII-a, fata a rugat-o pe mama ei sa ii faca o poza in fata locuintei, relateaza The Dodo.

In curtea locuintei lor, Mills s-a pozat in apropierea unui copac, iar la prima vedere, adolescenta si cu mama sa nu au avut nici cea mai vaga idee ca mai era si altcineva in fotografie, aceasta fiind surprinsa la momentul perfect.

„Mica sedinta foto” era deja in plina desfasurare si totul mergea ca pe roate. Dar, la un moment dat, mama adolescentei a observat un intrus.

„S-a imbinat atat de bine in peisaj, incat l-am vazut doar dupa ce m-am uitat cu mai multa atentie”, a spus Joy Mills, mama adolescentei, pentru The Dodo.

Un sarpe urias, incolacit pe trunchiul copacului, se uita direct la adolescenta, scrie The Dodo.

Mama sa i-a spus imediat sa se indeparteze de copac si sa vina langa ea. Joy i-a spus fiicei sale despre incident doar dupa ce au plecat din zona, iar imediat ce fata a vazut poza, aceasta a fost socata.

Brooke Mills nu a avut nici cea mai vaga idee ca din sedinta sa foto a facut parte si un „prieten neasteptat”.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.