O adolescenta a fost arestata dupa ce s-a aflat ca urma sa impuste 400 de oameni pentru distractie

O adolescenta din Pittsburg County, Statele Unite, in varsta de 18 ani a fost arestata fiindca planuia sa impuste 400 de elevi din fosta sa scoala. Ea a fost exmatriculata din cauza unor incidente violente, facuta impotriva liceului McAlester. Politistii din Pittsburg spun ca Alexis Wilson, a fost raportata ca a amenintat ca „va impusca 400 de oameni pentru distractie". Oamenii legii au gasit un AK-47 si o pusca de calibru 12 si munitie in camera lui Wilson de la domiciliul sau. Conform rapoartelor, politistii au fost chemati luni de catre colegii lui Wilson la Pizza Inn, intrucat a aratat cuiva videoclipuri in care apare cu o pusca nou cumparata. Exclusiv! Cine sunt elevii care au pus pe jar politia din Iasi! A ...