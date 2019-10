O adolescenta a fost impuscata de catre un tanar. Martorii au apelat speriati numarul de urgenta 112

O tanara a fost impuscata google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O adolescenta, in varsta de 14 ani, a fost impuscata pe o strada din Fieni, judetul Dambovita, de catre un tanar care avea asupra lui o arma. Martorii au apelat imediat la numarul de urgenta 112 pentru a cere ajutor. La fata locului a ajuns o echipa de prim ajutor care a transportat victima la Spitalul Orasenesc Pucioasa pentru ingrijiri medicale. Medicii au sunat la 112 dupa ce la unitatea medicala s-a prezentat o adolescenta, de 14 ani, care avea o plaga prin impuscare. „Din primele verificari, se pare ca minora ar fi fost accidentata in zona unui deget de o arma neletala supusa autorizarii, manevrata de un adolescent in varsta de 14 ani. La momentul producerii evenimentului adolescen ...