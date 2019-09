O adolescenta a murit in timpul somnului. Totul s-a intamplat din cauza unui telefon mobil

telefon google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O fata in varsta de 14 ani din Kazakhstan si-a pierdut viata in timp ce dormea, dupa ce i-a explodat telefonul sub perna. Incidentul tragic s-a petrecut in urma cu cateva zile in localitatea Bastobe din Kazakhstan. Adolescenta si-a pus telefonul la incarcat inainte sa se culce, iar apoi si-a pus castile in urechi si a adormit in timp ce asculta muzica. Telefonul aflat sub perna a explodat dupa ce s-a incalzit, potrivit Daily Mail. Scandal cu focuri de arma in fata Parlamentului. Un tanar a decedat - VIDEO Adolescenta a murit pe loc in urma exploziei. Medicii nu au reusit sa-i salveze viata Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. ...