O adolescenta de 16 ani, umilita in public la bal! O colega i-a turnat suc in cap si pe rochie. Ce a urmat, insa, este impresionant

Emilee Perry, o fata de doar 16 ani din Doncaster, a trecut printr-una dintre cele mai dureroase experientie cand s-a dus la balul organizat de scoala. Adolescenta nu-si dorea sa participe la evenimenr, dar parintii au incurajat-o sa mearga sa se distreze alaturi de colegii ei, fara sa stie ce avea sa urmeze.

Machiata, coafata si imbracata intr-o rochie de bal superba, Emilee s-a dus la bal. Doar dpoua ore mai tarziu, mama ei, Tracy, s-a dus si a luat-o de acolo. O colega ii turnase suc in cap si pe rochie. Mama ei a fotografiat-o in masina, imbracata in rochie si plina de suc, cu lacrimi in ochi.

„Aceasta este frumoasa mea fiica, frumoasa mea fiica care sufera de anxietate si pe care a trebuit sa o imploram sa mearga la bal in aceasta dupa-amiaza. Doua ore mai tarziu, am luat-o de la bal asa, cu inima franta. O „persoana” s-a gandit cp ar fi o idee buna sa toarne un pahar de suc peste ea si sa o ude din cap pana in picioare. Sper ca intr-o buna zi cineva sa o umileasca si sa o devasteze asa cum i-a facut si ea fiicei mele”, a scris Tracy Perry pe Facebook, mama lui Emilee.

Fotografiile cu adolescenta umilita la bal au impresionat pe toata lumea

Imaginile emotionante cu Emilee si cuvintele mamei ei au devenit virale. Internautii au redistribuit postarea mamei si publicatii din toata lumea au facut povestea cunoscuta. Emilee s afost coplesita, in cele din urma, cu mii de mesaje din partea unor necunoscuti care, impresionati de momentele grele prin care a trecut, i-au scris cuvinte de incurajare.

