O adolescenta romanca i-a povestit Papei Francisc cum a vrut sa-și ia zilele, in Italia

O adolescentă româncă i-a povestit Papei Francisc cum a vrut să se sinucidă, în Italia. Sanctitatea sa a discutat cu Andreea şi a sfătuit-o cum să treacă peste problemele pe care le-a avut cu colegii de şcoală, potrivit observator.tv.

Andreea este o adolescentă româncă în vârstă de 17 ani care a trecut prin momente cutremurătoare în Italia, unde a ajuns împreună cu mama şi sora ei atunci când avea 9 ani. Din cauza colegilor de şcoală şi a abuzurilor acestora a vrut să se sinucidă. Fata şi-a spus povestea în faţa Papei Francisc, Suveranul Pontif fiind impresionat de adolescentă.

În 2016, cu ocazia Zilelor Tineretului de la Cracovia, mai mulţi adolescenţi au avut ocazia să poarte un dialog video cu Papa Francisc. Printre ei Andreea, o fată din România care trăieşte la Bergamo şi care avea 15 ani. Ea i-a povestit Papei cum a încercat să se sinucidă.

Citește și: Simona Halep face dezvăluiri: ‘Tot ce am astăzi îi datorez’

"Dragă Papă Francisc, mă cheamă Andreea, am 15 ani şi vin din Bergamo.", îşi începe românca povestea. "Am venit aici în Italia când aveam 9 ani. Totul a început când copii din clasă au început să-mi adreseze diverse cuvinte care mi se păreau inofensive. Nici nu înţelegeam bine italiană. Apoi am început să înţeleg şi să îmi dau seamă că erau cuvinte rele, dar nu le-am răspuns, nu am vrut să mă cobor la nivelul lor.", spune Andreea.

Fata i-a povestit apoi Papei că, după mulţi ani în care a suportat mesaje agresive mai ales pe reţelele de socializare, a atins limita: "În acel moment am decis să îmi iau viaţa. Mă simţeam inutilă, marginalizată de toată lumea din oraşul meu. Aşa că am încercat să mă sinucid. Nu am reuşit, dar am ajuns la spital. Atunci am înţeles că nu eu eram cea greşită, nu eu aveam nevoie de tratament."

Citește și: Denise Rifai șterge pe jos cu Antena 3:’… ”şmecheraşi” cu ghilimele’

Într-un reportaj pentru La Stampa, Andreea a povestit că era singură acasă şi s-a gândit să se omoare. A intrat pe internet şi a citit despre diferite moduri de a te sinucide. Erau pastilele, multe, de diverse feluri, sau substanţe foarte toxice din casă... Ea a ales o sticlă de înălbitor: "Îmi tremurau mâinile, inima îmi bătea cu putere. Au început să îmi tremure şi picioarele, totul era atât de diferit, mi-era teamă, am început să citesc avertismentele de pe sticlă. Mi-am imaginat faţa mamei mele când mă va găsi, căzută pe podea, fără suflare. Şi am început să plâng. Am pus sticla înapoi la locul ei, nu am putut să o fac."

La finalul poveştii, Andreea a fost aproape să izbucnească în plâns atunci când l-a rugat e Papa Francisc să o ajute să îi poată ierta pe cei care au făcut-o să îşi dorească moartea.

Citește și: Nimeni nu ar fi crezut! Ce împrumuturi uriașe au vedetele din România

"Cruzimea este caracteristica umană care stă la baza tuturor războaielor. Copiii pot fi şi ei foarte cruzi. Cruzimea de a nu-l lăsa pe altul să crească, cruzima de a distruge renumele cuiva. Cruzimea libajului e terorism, e ca atunci când arunci o bombă. Tu ai ales calea dreaptă, tăcerea, răbdarea. A ierta nu e uşor. Pentru că e uşor să spui că ierţi, dar nu reuşeşti. Mereu vei purta în tine cruzimea acestor cuvinte care te-au rănit. Ai fost foarte curajoasă. Să poţi ierta total e o graţie pe care o are Domnul. Noi oameni nu putem. Dar facem încercări. Lasă în mâna Domnului această graţie a iertării. Noi facem tot ce putem pentru asta. Îţi mulţumesc pentru mărturia ta!", a fost răspunsul plin de emoţie şi înţelepciune dat de Papă.

Andreea a ales să meargă într-o clinică specializată de neuropsihiatrie infantilă, a acceptat tratamentul şi consilierea şi a scris zi de zi într-un jurnal, intitulat "M-am ales pe mine!"