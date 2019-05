O adolescenta s-a sinucis dupa ce a urmarit serialul Netflix ”13 Reasons Why”. Mama ei cere interzicerea serialului

O adolescenta care s-a sinucis dupa ce a urmarit serialul Netflix ”13 Reasons Why” a lasat o lista cu sase motive pentru care a ales sa se sinucida. Serialul popular difuzat in toata lumea prezinta viata unui adolescent bantuit de idei suicidare.

UPDATE: „Gandurile noastre merg catre aceasta familie. Este un subiect extrem de important pentru noi si ne-am straduit sa ne asiguram ca acest subiect sensibil este tratat intr-un mod responsabil” a comunicat oficial Netflix, printr-un purtator de cuvant.

Jessica Scatterson s-a sinucis la varsta de 12 ani, spunandu-i mamei sale ca se uita la acel serial.

Mama Jessicai, Rachael Warburton, in varsta de 33 de ani, a povestit ca fiica ei se uita la serialul 13 Reasons Why impreuna cu prietenii si a lasat o lista cu 6 motive pentru care a ales sa-si ia viata.

Mama fetei considera ca acest serial trebuie interzis. ”Trebuie sa fie interzis, pentru ca fiica mea il urmarea si le induce copiilor ideea sa se automutileze” relateaza mirror.co.uk.

„Intentiile producatorilor serialului e sa constientizeze public problema sinuciderii, dar eu cred ca incurajeaza tinerii sa se sinucida. Toate prietenele fiicei mele vorbeau despre serial. Parintii trebuie avertizati sa nu-si lase copii sa se uite” a mai spus femeia.

Prietenele ei au chemat politia dupa ce a publicat o fotografie cu o taietura pe picior, sub forma cuvantului ”RIP” (odihneasca-se in pace, latina, n.r.). Copila a fost gasita spanzurata in dormitor, cu doar doua zile inainte sa implineasca 13 ani, in aprilie 2017.

Serialul 13 Reasons Why a avut o restrictie la vizionare sub 15 ani, respectiv 18 ani in episodul in care un personaj s-a sinucis.

Mama Jessicai cere insa un control parental mai strict pentru Netflix. „Nu vreau ca un alt parinte sa treaca prin ce am trecut eu. Le cer oamenilor sa fie foarte atenti la ce fac copiii lor online”

In camera fetei au fost gasite mai multe insemnari despre o alta persoana care o hartuia si note despre sinucidere.

