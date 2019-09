O adolescenta si-a pus viata in pericol pentru a salva o pisica. S-a aruncat in fata unei masini

Pisica google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O fata in varsta de 16 ani a fost lovita de o masina, pe strada Frunzisului, din Cluj-Napoca. „Astazi, in jurul orei 17:00, un barbat de 28 ani, in timp ce conducea un autoturism pe strada Frunzisului inspre cartier Manastur, a surprins si accidentat o minora de 16 ani, care a patruns neregulamentar pe partea carosabila, se pare pentru a salva o pisica de pe marcajul dublu continuu ce separa sensurile de mers. EXCLUSIV! Accident rutier in zona Garii. O masina s-a rasturnat - FOTO / VIDEO / UPDATE Se pare ca, dupa prinderea pisicii, minora s-a intors din traversare. Soferul nu a consumat bauturi alcoolice. Minora este constienta”, a transmis IPJ Cluj. Daca ti-a placut articolul, te a ...