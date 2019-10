O alta zi, acelasi trafic! Acesta zona din Iasi este pur si simplu BLOCATA- FOTO

WhatsApp Image 2019 10 02 at 09 58 26 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Dimineata ''normala'' in traficul iesean. In zona Bucium incepe o noua zi, dar cu acelasi trafic. In aceasta dimineata, traficul din Bucium este pur si simplu paralizat, coada de masini se intinde pe cativa kilometri. Autoritatile dau din umeri si nu fac absolut nimic pentru revenirea la normalitate. In lipsa vreunei masuri, soferii sunt nevoiti sa aiba foarte multa rabdare. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. Galerie Foto ...