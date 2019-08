O alta zi in 'paradis'. Soferilor le-a pierit orice speranta in zona Bucium

Bucium trafic google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O alta zi in 'paradis'! Soferilor ieseni le-a pierit orice speranta intr-un trafic decent in zona Bucium. Cozile din aceasta zona sunt la ordinea zilei. Astazi, 14 august, in aceeasi zona, nervii soferilor sunt intinsi la maxim. Zeci de sesizari au fost facute din partea soferilor care pur si simplu s-au saturat sa astepte minute in sir pentru a inainta cativa metri. Nervi, stres, combustibil ars degeaba, dar si o tacere suspecta din partea celor care trebuie sa faca ceva pentru acea zona, ingrediente care pot face subiectul unui film: O alta zi in 'paradis', un film tragic-comic in care nu exista eroi ci doar persoane care asteapta sosirea acestora... Daca ti-a ...