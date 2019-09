O ambarcatiune a luat foc. 30 de persoane sunt date disparute - VIDEO

Ambarcatiune in flacari SUA google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Paza de Coasta din Statele Unite a anuntat luni ca a lansat o operatiune pentru salvarea a peste 30 de persoane aflate la bordul unei ambarcatiuni care a luat foc in apropierea Insulei Santa Cruz, in largul coastei Californiei. Autoritatile au anuntat ca la bordul ambarcatiunii se afla 34 de persoane, iar cinci persoane au fost salvate de catre autoritati. Operatiunea continua pentru salvarea celorlalti pasageri ai ambarcatiunii de aproximativ 23 de metri lungime. Sistemul RO-Alert a fost pus in functiune dupa izbucnirea unui incendiu puternic la un depozit „Tot ce putem spune este ca ambarcatiunea a luat foc”, au transmis reprezentantii Pazei de Coasta, citati de CNN. Autorit ...