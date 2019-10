O Ambulanța care transporta un pacient a fost spulberata de un taximetrist. Șase oameni au fost raniți

Un accident grav în care a fost implicată o Ambulanță în misiunea a avut loc în noaptea de vineri spre sâmbătăt în Cluj-Napoca. În jurul orei 2. 20, o Ambulanța care transporta un pacient spre spital a fost lovită violent de un autoturism. Accidentul a avut loc chiar în centrul Clujului, potrivit Mediafax. Din impact The post O Ambulanță care transporta un pacient a fost spulberată de un taximetrist. Șase oameni au fost răniți appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.