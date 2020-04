O aplicație pentru depistarea suspecților de COVID-19 ar putea fi disponibila curand in Europa

Un grup de experţi europeni au anunţat, miercuri, că va lansa curând o tehnologie destinată smartphone-urilor pentru identificarea persoanelor care au intrat în contact cu oameni infectaţi cu coronavirus, ceea ce va ajuta autorităţile medicale să acţioneze rapid pentru a stopa răspândirea acestuia, transmite Reuters citat de news.ro. Iniţiativa propune păstrarea unei evidenţe a momentului The post O aplicație pentru depistarea suspecților de COVID-19 ar putea fi disponibilă curând în Europa appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.