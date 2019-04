O apropiata a Laurei Codruta Kovesi, candidata pentru conducerea Parchetului General

Gabriela Scutea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Astazi, este ultima zi in care procurorii isi pot depunde candidaturile pentru conducerea Parchetului General. Pana in prezent, si-au depus dosarele Gabriela Scutea, fost adjunct al Laurei Codruta Kovesi, si Ionel Corbu, seful Parchetului Militar Bucuresti. Gabriela Scutea s-a inscris si in prima procedura, fiind refuzata de Tudorel Toader. Ionel Corbu a instrumentat dosarul privind protestul din 10 august. Florian Coldea, audiat in dosarul Laurei Codruta Kovesi Mandatul lui Augustin Lazar expira pe 27 aprilie, urmand ca interimatul sa fie preluat, pentru doua luni, de Bogdan Licu. Prima procedura, la care s-au inscrie patru procurori (Daniel Horodniceanu, Gabriela Scutea, Augustin Lazar si Marian Dr ...