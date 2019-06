O apropiata a lui Klaus Iohannis, judecator la CCR

Simina Tanasescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Fostul consilier prezidential, Simina Tanasescu, depune astazi juramantul pentru functia de judecator al Curtii Constitutionale. Elena- Simina Tanasescu a fost propusa pentru functie de presedintele Klaus Iohannis si il va inlocui pe judecatorul Petre Lazaroiu al carui mandat s-a incheiat pe 9 iunie. Ce schimbari aduc noile numiri de judecatori la CCR In urma cu un an Simina Tanasescu s-a aflat in centrul unui scandal dupa o intalnire cu judecatorul Petre Lazaroiu pe care il inlocuieste azi, fiind acuzata la acea vreme ca a incercat sa faca presiuni asupra lui. Pe 15 iunie expira mandatele altor doi judecatori, Stefan Minea si Simona-Maya Teodoroiu, in locul lor Senatul si Camera Deputatilor i-a des ...