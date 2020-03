O țara care cunoaște prea bine lipsurile și izolarea descrie cum ar putea arata curand viața multora. Care va fi cuvantul de ordine

Vanuatu este un stat insular din Pacificului de Sud. Comerțul este deseori întrerupt din cauza vremii tropicale capricioase. Izolarea nu este de neînțeles pentru locuitori, motiv pentru care aceștia sunt în măsură să ofere sfaturi despre ce s-ar putea întâmpla dacă epidemia de coronavirus evoluează, relatează mediafax.

Vezi și: Adrian Streinu-Cercel vine cu cele mai NEGRE SCENARII: 'Coronavirusul din România are forma cea mai complicată, mai afectați sunt bărbații'

Rafturile goale din țări precum Australia, Noua Zeelandă, Marea Britanie și SUA nu reprezintă imagini nemaivăzute pentru cetățenii din Insula Vanuatu. Aceștia sunt obișnuiți cu lipsurile, întrucât locuiesc într-o zonă frecvent afectată de fenomene meteorologice agresive. Începând cu anul 2003, insula a trecut prin cel puțin șase crize serioase în ceea ce privește condițiile de aprovizionare.

Localnicii indică două probleme majore pe care le-ar putea resimți curând o mare parte din populația mondială, pe fondul crizei COVID-19. Aceste amenințări sunt, pe de-o parte, lipsurile, iar pe de altă parte, plictiseala.

Cu amuzament, cei din Vanuatu subliniază că nimeni nu va rămâne fără hârtie igienică sau conserve. În plus, serviciile de energie electrică și furnizorii de apă sunt în siguranță și nu ar trebui să cadă pradă coronavirusului. Potrivit The Guardian, unii localnici ar considera că orice altceva constituie un lux de care nu avem cu adevărat nevoie și care nu ar trebui sub nicio formă deplâns.

În ceea ce privește aprovizionarea, este recomandat să nu uităm de lucrurile mărunte, cum ar fi, spre exemplu, sosul preferat, condimente sau o periuță de dinți în plus. De asemenea, nu trebuie cumpărate decât alimente neperisabile sau care pot fi gătite în scurt timp.

În ciuda panicii generale legate de posibilitatea de a nu mai găsi pe rafturi produsele de care avem nevoie, se pare că cel mai neplăcut aspect al unei perioade de izolare este reprezentat de...plictiseală. În aceste condiții, relațiile dintre oameni, pasiunile individuale și creativitatea de care dispune fiecare devin comori neprețuite.