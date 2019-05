O artista de la noi pleaca din tara. Ultima aparitie la tv

saveta bogdan

O artista iubita de la noi pleaca din tara. Saveta Bogdan, indragita cantareata de muzica populara pleaca tocmai in America, iar astazi a aparut pentru ultima data la tv, la "Star Matinal" de la Antena Stars, inainte de voiajul peste Ocean.

Saveta Bogdan obisnuieste ca in fiecare vara sa plece in America pentru ca acolo locuieste fata ei. In plus, anul acesta, artista nu pleaca doar in vacanta, ci si cu treaba pentru ca va canta pe un vas de croaziera. Chiar daca isi lasa iubitul in tara, pe domnul avocat, Saveta Bogdan este decisa sa se intoarca la toamna cu forte proaspete.

"Nu o sa fie pauza, ca o sa ma vada lumea si acolo. O sa stau o perioada pe vas pentru ca si-au luat si fata si ginerele meu concediu. Voi canta pentru romani si pentru straini. Voi canta live. Acolo voi canta muzica romaneasca veche. Daca vor le cant si in franceza, engleza si in turceste. Domnul avocat a inceput sa se obisnuiasca cu gandul ca plec. Mi-a spus sa nu mai plec, sa mai vina si ei", a spus Saveta Bogdan la Antena Stars.

