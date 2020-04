O asistenta, careia vecinii i-au aruncat clor pe usa pentru ca lucreaza la Spitalul de Boli Infectioase, asteptata la scara blocului cu flori de cativa militari/ Militar: Nu am crezut ca voi trai vremurile in care dumneavoastra ma veti apara - VIDEO

O asistentă medicală din Galaţi, căreia vecinii cu care locuieşte de 20 de ani i-au arucat clor pe uşă pentru că lucrează într-un spital care tratează bolnavi de coronavirus, a fost aşteptată la scara blocului de câţiva militari de la Batalionului 284 Tancuri/Brigada 282 Blindată “Unirea Principatelor”. Aceştia au aplaudat-o, i-au dat un buchet de flori, iar unul dintr ei i-a spus: ”Nu am crezut că voi trăi vremurile în care dumneavoastră mă veţi apăra pe mine”. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Asistenta din Galaţi a postat pe Facebook un mesaj în care povestea cum a fost tratată de vecinii săi, pentru că lucrează într-un spital care tratează bolnavi de coronavirus. "Vecinii din scara blocului, unde am locuit mai bine de 20 de ani, mi-au aruncat cu clor pe uşa apartamentului... Mi-au trimis poliţia acasă... M-au dat afară din magazinul blocului, doar pentru că lucrez la Spitalul Boli Infecţioase", a scris femeia pe Facebook. Mai mulţi militari de la Batalionului 284 Tancuri/Brigada 282 Blindată “Unirea Principatelor” au aşteptat-o, joi, la scara blocului, în momentul în cre femeia revenea de la servicu. ”E unul personal nu am crezut că voi trăi vremurile în care dumneavoastră mă veţi apăra pe mine. Militarii, tanchiştii gălăţeni vă sunt alături şi vă mulţumesc nespus de mult”, i-a spus unul dintr militari în momentul în care un altul i-a dat flori. Momentul a fost filmat, iar imaginile postate pe pagina de Facebook a Ministerului Apărării Naţionale. ”În numele lor, ne cerem scuze, Mihaela! Pentru unii eşti erou. Pentru alţii, însă, nu co ...