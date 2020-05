O asistenta medicala a murit dupa ce a fost declarata vindecata de coronavirus

O asistenta medicala in varsta de 58 de ani, angajata a Spitalului Judetean de Urgenta "Mavromati" Botosani, care a fost infectata cu COVID-19, a decedat, in noaptea de duminica spre luni, in timp ce se afla internata in Spitalul Municipal Dorohoi, a declarat purtatorul de cuvant al spitalului, Ioan Asaftei.