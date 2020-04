O asistenta medicala care a fost in vacanța in Turcia a murit din cauza coronavirusului

O asistentă medicală din Constanța, care a revenit pe 19 martie dintr-o vacanță petrecută în Turcia, a murit, azi, de coronavirus. Conform datelor oficiale, femeia avea 54 de ani, revenise din Turcia pe data de 13/03/2020, confirmată pe data de 19/03/2020 în SCBI Constanța. Avea condiții medicale pre-existente (obezitate morbidă); bronho-pneumonii repetate în ultimele 12 The post O asistentă medicală care a fost în vacanță în Turcia a murit din cauza coronavirusului appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.