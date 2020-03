O asistenta medicala șterge pe jos cu romanii proaspat veniți din Italia

asistenta mesaj viral

O asistentă medicală a răbufnit după ce mai mulți români care s-au întors din Italia, zilele acestea, au refuzat carantina și au făcut scandal la frontieră. Tânăra s-a arătat revoltată de lipsa de responsabilitate a conaționalilor. Fata a postat un mesaj care a devenit viral.

„Dragi conaționali proaspăt veniți din Italia,

aveți un tupeu incredibil, o nesimțire fără margini și o ipocrizie cum rar am mai văzut. Acum o lună pe aproape oricare „român” plecat în Italia îl întrebai ce părere are de România ar fi zis ca „e o țară de căcat”, „nici vorbă să se mai întoarcă acasă”, „doamne ferește să te îmbolnăvești în România că mori cu zile” și lista poate continua. Nu ați mai contribuit la sistemul de sănătate de ani buni de zile și totuși … în prag de pandemie veniți să vă trateze medici pe care până ieri ii înjurați și denigrați, să stați în spitale pe care le considerați sub nivelul vostru, să îmbolnăviți bătrâni și familii pe care le-ați lăsat în urmă. Aveți tupeu să vă plângeți de condițiile din carantină. La ce vă așteptați? Știați unde veniți și mai știați și că e carantină. Puteați alege să rămâneți în Italia în confortul propriei case dar totuși veniți acasă. Nu e problema că veniți, dar când plecați înapoi nu mai vorbiți urât de țara voastră, povestiți-le italienilor că țara voastră a închis școli, instituții pentru că știa că veniți și a făcut tot posibilul să nu ne îmbolnăvim toți. Spuneți-le italienilor și cum în spitale ați găsit medici pregătiți, asistente și personal medical care lucrează până la epuizare să poată să vă trateze. Poate e momentul să vă gândiți cum ar fi arătat spitalele și locurile pentru carantină dacă toți cei care vă întoarceți plăteați impozite și lucrați acasă.”, a scris Adina Ujupan pe Facebook.

Sursa: gazetadecluj.ro

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.