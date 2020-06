O asociație de mediu acuza funcționari din Primaria Capitalei ca induc o criza artificiala a deșeurilor pentru protejarea intereselor de la Groapa Chiajna

Asociația pentru Monitorizare Prospecție Mediu și Ecologie (AMPME) sesizează pe platforma online de stiri gazetadestiri.ro că avertizorii de integritate din cadrul Primăriei Capitalei au sesizat „aspecte absolut halucinante despre o iminentă criză artificială a deșeurilor, care ar putea pune în pericol sănătatea publică a celui mai mare oraș din România”. Asociația atrage atenția că, deși […] The post O asociație de mediu acuză funcționari din Primăria Capitalei că induc o criză artificială a deșeurilor pentru protejarea intereselor de la Groapa Chiajna appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.