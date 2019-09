O asociatie cere beneficii in cadrul programului Prima Casa pentru familiile solicitante ce au un membru cu handicap

Asociaţia Credere propune ca în noul program ''Prima Casă" dobânzile să nu treacă de 5%, iar statul să acorde o subvenţie de un punct procentual din dobânda creditului dacă în familia împrumutatului există o persoană încadrată cu grad de handicap grav, potrivit AGERPRES.

Într-un comunicat remis marţi AGERPRES, Asociaţia Credere informează că a înaintat Ministerului Finanţelor Publice un set de amendamente la proiectul de ordonanţă de urgenţă privind modificarea programului 'Prima Casă' şi reiterează necesitatea unei dezbateri publice asupra acestui subiect.În acest sens, asociaţia solicită ca băncile să publice proiectul de contract de credit pe propriul site, fapt de natură a asigura transparenţa procesului de creditare. Beneficiarul programului (consumatorul) are, aşadar, posibilitatea de a compara în mod eficient ofertele băncilor, din moment ce nu întotdeauna costurile creditului sunt decisive pentru opţiunea consumatorului, ci chiar cuprinsul unor clauze contractuale, mai mult sau mai puţin favorabile acestuia. Publicarea proiectelor de contract de credit reprezintă o practică obişnuită în spaţiul Uniunii Europene, afirmă Credere.O altă propunere a asociaţiei se referă la instituirea unei dobânzi fixe care să nu depăşească pragul de 5%.

'Având în vedere caracterul social al programului, rata nesemnificativă de credite neperformante, existenţa garanţiei statului care diminuează riscurile finanţatorilor (băncilor), precum şi evoluţia impredictibilă a indicilor de referinţă, care intră în componenţa dobânzii variabile (ROBOR sau IRCC, după caz), apreciem că poate fi realizată cu succes implementarea unei dobânzi fixe de cel mult 5%. Această propunere ar fi în interesul tuturor părţilor implicate, asigurând predictibilitate pentru consumator, profit pentru bancă şi un portofoliu sănătos de garanţii pentru stat', se spune în comunicat.



Conform unei alte propuneri a organizaţiei, comisionul de gestiune nu ar mai trebui să fie suportat de împrumutat. Potrivit programului 'Prima Casă', în vigoare astăzi, banca achită către fondul de garantare un comision de gestiune care va fi recuperat de la consumator. Prin ordin de ministru, comisionul de gestiune este stabilit la 0,45%/an din soldul garanţiei statului şi se achită anual. Astfel, suplimentar faţă de ratele lunare, consumatorul este nevoit să achite, o dată pe an, încă aproape 50% din rata lunară cu titlu de comision de gestiune.



'În contextul în care acest program este unul social şi vorbim despre consumatori vulnerabili, în contextul în care indicii de referinţă modifică în sens crescător nivelul ratei lunare, precum şi aplicabilitatea comisionului de gestiune ca procent din soldul garanţiei statului, apreciem că nu există o justificare obiectivă pentru perceperea comisionului şi punerea lui în sarcina consumatorului. Statul nu prestează un serviciu cu titlu permanent pentru consumator, de aceea, cel mult putem fi de acord cu un cuantum fix al acestui comision, la un nivel rezonabil şi care să fie perceput consumatorului (direct sau indirect) o singură dată, la momentul acordării împrumutului. Prezenta propunere este în acord cu proiectul de modificare a programului 'Prima Casă' publicat de Ministerul Finanţelor Publice în luna mai 2019, comisionul de gestiune urmând a fi suportat din bugetul MFP', menţionează sursa citată.



Potrivit Credere, statul poate subvenţiona un punct procentual din dobânda creditului dacă în familia împrumutatului există o persoană încadrată cu grad de handicap grav. Această propunere subliniază caracterul social al programului şi vine în sprijinul unor consumatori aflaţi în reală dificultate. Astfel, dacă împrumutatul este eligibil pentru acordarea unui credit şi se află în situaţia descrisă anterior, statul poate suporta un punct procentual din dobânda aplicabilă contractului de credit.



'Considerăm că o dezbatere publică pe programul 'Prima Casă', redenumit 'O casă, o familie', ar putea să conducă şi la identificarea unei soluţii pentru reducerea costurilor de refinanţare (costuri notariale, formalităţi de publicitate etc). În prezent, foarte puţini consumatori îşi permit să refinanţeze un credit la altă bancă şi în condiţii mai bune. Cel mai important aspect este reprezentat de costurile însemnate aferente operaţiunii de refinanţare. Aşa cum arată şi un raport dat publicităţii de Consiliul Concurenţei la finalul anului 2018, considerăm că, prin stimularea refinanţării împrumuturilor, prin măsuri adecvate adoptate de statul român, consumatorii vor putea accesa orice tip de credit la un cost mai avantajos decât în prezent', se arată în altă propunere a organizaţiei.



De asemenea, Credere cere ca banca să notifice consumatorul anterior sau concomitent debitării conturilor asupra cărora s-a instituit ipoteca mobiliară. Există situaţii în care consumatorul depăşeşte nesemnificativ termenul scadent pentru plata ratei lunare, iar banca trage din contul curent banii aferenţi ratei. Pentru a evita situaţii neplăcute sau conflictuale, asociaţia consideră că este în interesul ambelor părţi ca împrumutatul să fie notificat asupra iminenţei tragerii banilor din cont de către bancă.



'Suplimentar, menţionăm că ne arătăm deschiderea de a avea o dezbatere aplicată asupra plafoanelor de venituri care reprezintă criteriu de eligibilitate în acordarea unui credit prin programul guvernamental, respectiv ce măsuri am putea adopta pentru ca un consumator declarat eligibil la finanţare să nu fie pus în situaţia de a achita sume de bani care depăşesc în mod semnificativ avansul de 5%, din moment ce plafonul de achiziţie şi preţul imobilului sunt raportate în moneda euro', se mai spune în comunicat.



Asociaţia Credere pentru Informarea, Consilierea şi Educarea Consumatorilor a fost înfiinţată în anul 2018, la iniţiativa unui grup de consumatori care în ultimii 9 ani s-au implicat activ în demersuri ce au avut drept obiectiv protejarea intereselor consumatorilor de servicii financiar-bancare. Membrii fondatori ai asociaţiei Credere au peste 20 de ani de experienţă în materie de protecţie a consumatorilor de servicii financiar-bancare, fiind licenţiaţi în economie şi drept.