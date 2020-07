O asociatie de procurori solicita revizuirea hotararilor pronuntate in dosarele in care Sectia Speciala a retras apelurile

Asociatia de procurori "Initiativa pentru Justitie" ii solicita procurorului-general al Romaniei sa analizeze necesitatea revizuirii deciziilor penale pronuntate de Curtea Suprema in toate cauzele in care instanta a luat act de retragerea apelurilor de catre procurorul sef al Sectiei de investigare a infractiunilor in justitie (SIIJ), dupa ce Curtea Constitutionala a Romaniei a decis ca este neconstitutional dreptul SIIJ de a retrage apelurile in diferite dosare.