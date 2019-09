O australianca a socat internetul! A slabit 10 kilograme si arata senzational! Care este secretul

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Joanne Peters, o australianca in varsta de 42 de ani, mama a doi copii, nu era deloc multumita de corpul ei. Desi nu putea fi considerata grasa, burta era vizibila si o facea sa nu se priveasca deloc cu placere in oglinda. A urmat insa o dieta care a scapat-o total de grasimea din aceasta parte a corpului, asa ca acum a devenit celebra pentru abdomenul ei. Si nu a facut decat o schimbare in alimentatie. Suferind de depresie, Joanne, mama unui copil de 11 ani si a unuia de 9, s-a neglijat multi ani. Nu avea un stil de viata activ, asa ca in scurta vreme a luat in greutate. ‘Eram constienta de felul in care arata corpul meu. Uram faptul ca nu eram in forma si stiam ca alimentatia mea este cea care cauzeaza probleme’, mar ...