O bacterie a supravietuit un an in Spatiu

O specie de bacterii a reusit sa stabileasca un record de supravietuire in Spatiu, la exteriorul Statiei Spatiale Internationale, acolo unde radiatiile UV, vidul, fluctuatiile uriase de temperatura si microgravitatia reprezinta pericole constante pentru capacitatea de supravietuire. Cercetatorii explica faptul ca Deinococcus radiodurans era inca in viata dupa un an petrecut pe o platforma special conceputa, in afara modulului presurizat al ISS.