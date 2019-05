O banda magnetica ce contine trei cantece nelansate ale lui David Bowie va fi scoasa la licitatie

O bandă magnetică ce conține trei cântece nelansate ale muzicianului britanic David Bowie va fi scoasă la vânzare de casa de licitații Omega Auctions din Marea Britanie, relatează The Guardian, otrivit mediafax.

Banda conține patru piese, înregistrate în 1966 și 1967, care erau destinate pentru primul album al artistului. Trei dintre compoziții - "Bunny Thing", "Funny Smile" și "Pussy Cat" - nu au fost lansate niciodată. A patra, "Did You Ever Have a Dream", a apărut pe compilația "Another Face", lansată în 1981.

"Bunny Thing" este descrisă de expertul Paul Kinder ca fiind "un poem Beat despre iepuri care fac contrabandă cu droguri", completat de amintiri spuse din perspectiva unui iepure german bătrân. "Funny Smile" face parte din genul R&B. "Pussy Cat" este inspirată de genul musical și îl surprinde pe artist cântând într-un fals accent cockney (mod de vorbire al clasei muncitoare din Londra - n.r.). "Aceste înregistări reprezintă, pentru fanii Bowie, o parte a Sfântului Graal al înregistrărilor nelansate", a afirmat Kinder.

Citește și: Detalii mai puțin știute! Cu ce se ocupă fiica miliardarului Ion Țiriac

Materialul va fi scos la licitație pe 21 mai. Experții estimează că prețul de cumpărare va depăși 11.000 de euro.

Piesele nelansate ale artistului s-au aflat în centrul a două materiale apărute pe piață recent. Primul, "Occasional Dreaming", a fost un album lansat clandestin în 2018. Al doilea, "Spying Through a Keyhole", a fost un boxset lansat de casa de discuri Parlophone în luna aprilie. Colecția conținea demo-uri rare, de la sfârșitul anilor 1960.

Muzicianul britanic David Bowie a murit pe 10 ianuarie 2016, la vârsta de 69 de ani, după o luptă de 18 luni cu cancerul.

Citește și: Victoria de senzație a Simonei Halep! Câți bani a câștigat pentru calificarea în sferturi la Madrid

David Bowie a fost cântăreţ, compozitor, producător şi inginer de sunet şi a câştigat numeroase premii BRIT, MTV Music Video şi Grammy. Activ pe parcursul a cinci decenii şi cunoscut pentru reinventarea periodică a stilului său, Bowie este considerat un influent inovator în muzică.

Celebritatea artistică a venit pentru David Bowie în 1972, cu "The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders From Mars", un album ce a promovat noţiunea de star rock care ar trebui să aibă aspectul unui extraterestru venit din spaţiul îndepărtat. Combinând cu succes rock-ul britanic cu stilul de teatru japonez Kabuki, David Bowie a creat cu această ocazie un alter-ego spectaculos şi androgin, Ziggy Stardust.

Încercând să capteze interesul publicului pentru Ziggy Stardust, David Bowie dezvăluia într-un interviu din ianuarie 1972 că era bisexual - deşi mulţi au spus că a fost doar o stratagemă publicitară -, şi-a vopsit părul în portocaliu şi a început să poarte articole vestimentare feminine. Albumul a devenit o veritabilă senzaţie şi a avut un succes de public deosebit.

Citește și: Un fost ofițer SRI aruncă-n aer propunerea interimară la Justiție a Vioricăi Dăncilă: ‘Ne-am tâmpit de tot?’

David Bowie s-a inspirat pentru muzica sa dintr-o vastă paletă de forme de artă, filosofie şi literatură. El a fost, de asemenea, actor de film şi teatru, regizor şi realizator de videoclipuri muzicale. Printre cele mai cunoscute albume ale sale se numără "Space Oddity" (1969), "The Man Who Sold the World" (1970), "Aladdin Sane" (1973), "Station to Station" (1976), "Let's Dance" (1983), "The Buddha of Suburbia" (1993) şi "Earthling" (1997). Albumele starului britanic s-au vândut în peste 150 de milioane de copii pe plan mondial.

Ultimul material discografic, al 28-lea din carieră, intitulat "Blackstar", a fost lansat pe 8 ianuarie 2016, ziua în care artistul a împlinit vârsta de 69 de ani.