O batrana de 72 de ani a fost rapita si violata. Chinul femeii a durat 48 de ore

Zilele de batranete ale unei femei de 72 de ani s-au transformat intr-un cosmar, dupa ce un vecin a dat buzna in casa in care locuia singura si a luat-o pe sus. Barbatul de 47 de ani a dus-o pe batrana in propria casa, unde a batut-o si violat-o timp de 48 de ore. Audieri la DIICOT in cazul care uimeste Romania. Sute de copii, sechestrati si exploatati Adevarul a iesit la iveala, dupa ce fiul femeii a reclamat disparitia sa la politie. Batrana a fost gasita de politisti, in locuinta suspectului. Initial acesta a negat ca batrana ar fi la el. Unul dintre politistii a vazut-o pe fereastra casei. Barbatul a fost incatusat si retinut pentru 24 de ore. Acesta este cercetat pentru viol si lipsire de libertate ...