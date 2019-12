O biserica a fost cuprinsa de flacari și a ars aproape in totalitate. Zeci de pompieri au intervenit

Incendiul s-a declanșat în noaptea de joi spre vineri la Biserica Penticostală din localitatea Şard, în apropiere de Alba Iulia, anunță Agerpres. Cel mai probabil focul s-a declanșat de la o sobă supraîncălzită, potrivit pompierilor care au intervenit la fața locului. Detaşamentului de Pompieri Alba Iulia a acţionat cu trei autospeciale cu apă și spumă The post O biserică a fost cuprinsă de flăcări și a ars aproape în totalitate. Zeci de pompieri au intervenit appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.