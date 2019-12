O blonda se intoarce fericita de la scoala.

– Mama, azi la scoala am invatat alfabetul. Toti copiii il stiau pana la litera D, numai eu am stiut pana la litera J. Uite: A, B, C, D, E, F, G, H,I, J. Mama, sunt desteapta pentru ca sunt blonda, nu?

– Da, fata mamei, bravo!!!

A doua zi:

– Mama, azi am invatat sa numaram, toti copiii stiau pana la 5, numai eu am stiut pana la 10. Asta pentru ca sunt blonda, nu??

– Da, bravo!!!

A treia zi:

– Mama, azi am facut sport si la dus am vazut ca toate fetele erau plate si fara sani, numai eu eram asa frumoasa, cu sanii mari si rotunzi; asta pentru ca sunt blonda, nu?

– Nu, fata mamii, asta pentru ca ai 25 de ani…

