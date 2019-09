O bogatasa de 66 de ani din Marea Britanie i-a dat iubitului roman 750.00 de lire, apoi a ramas cu „buza umflata”! Pe ce a spart tinerelul banii

bogatasa marea britanie

Christiane Shellard (66 de ani), o bogatasa divortata din Marea Britanie, i-a dat iubitului ei mai tanar cu 37 de ani o suma uriasa de bani, respectiv 750.000 de lire. Barbatul este un tanar roman pe nume Cristian Mihalea (29 de ani), care este acuzat de fosta lui iubita ca i-a „spart” banii pe jocuri de noroc si ca nu i-a inapoiat nicio parte din suma.

Cristiane Shellard sustine ca i-a dat 500.000 de lire pentru a cumpara un apartament pe numele ei, unde el putea locui pana cand reusea sa plateasca singur creditul ipotecar, si alti 160.000 de lire pentru a achita facturile medicale ale tatalui sau bolnav. In concluzie, femeia voia sa il ajute pe iubitul ei sa isi schimbe viata in bine, insa acesta a reusit sa fie dat in judecata pentru faptele sale. Potrivit femeii, el ar fi spart toti banii pe jocuri de noroc. De asemenea, Cristiane Shellared i-a dat bani si pentru un Porsche Panamera, in jur de 68.000 de lire, dar si multe ceasuri de lux. Presa britanica l-a numit pe Cristian un „playboy musculos”.

Banii pe care nu i-a dat la jocuri de noroc au fost cheltuiti pe aur, un ceas Audemars Piguet de 4.000 de lire si un Mercedes GLS de 42.000 de lire pentru sora lui, Mirela. Cristian Mihalea sustine ca singurele lui bunuri sunt un ceas Cartier in valoare de 4.000 de lire sterline si 7.444 de lire intr-un cont bancar.

„Karma este o c***a si il asteapta”, a declarat Cristiane Shellard pentru The Sun. Romanul, care acum este patronul unui salon in Fulham, deschis pe numele surorii lui, a recunoscut ca i-a spart banii fostei lui iubite. Judecatorul Nicolas Cooke i-a pus sechestru pe avere Cristian Mihalea, pana cand procurorii afla concret unde s-au dus banii femeii.

„Nu vei scapa basma-curata spunand ca ai cheltuit toti banii. Vom afla daca mai ai bani si unde sunt. Esti acuzat ca minti!”, i-a spus judecatorul romanului, conform cotidianului britanic Daily Mail.

