O bomba a alarmat autoritatile care au intervenit de urgenta

O bomba de aviatie de 50 de kilograme a fost descoperita, miercuri, pe raza comunei Sendriceni, in timpul unor lucrari de decolmatare a unui parau, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Dorina Lupu. Potrivit sursei citate, elementul de munitie a fost ridicat de pirotehnisti si transportat in poligonul militar de la Copalau in vederea distrugerii la o data ulterioara. O bomba de aviatie de 50 de kilograme a fost descoperita in Capitala "Echipa pirotehnica a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Nicolae Iorga al judetului Botosani a fost solicitata, in aceasta dupa-amiaza, sa intervina pentru a ridica un element de munitie descoperit p ...