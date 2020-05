O britanica a murit dupa ce a fost scuipata de un trecator care susținea ca e infectat cu SARS-CoV-2

O angajată a unei companii feroviare din Marea Britanie a murit de COVID-19 luna trecută după ce a fost scuipată de o persoană care pretindea că era infectată cu noul coronavirus, a anunţat marţi sindicatul muncitorilor britanici din acest sector de activitate, informează AFP, preluat de Agerpres. Belly Mujinga, în vârstă de 47 de ani, […] The post O britanică a murit după ce a fost scuipată de un trecător care susținea că e infectat cu SARS-CoV-2 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.