O candidata Pro Romania care s-a intalnit cu Victor Ponta a fost confirmata cu coronavirus. Ponta se testeaza și nu mai participa la campanie pana la rezultat

Candidatul Pro România la şefia Consiliului Județean Bacău, medicul Aurelia Ţaga a fost diagnosticată cu COVID-19, după ce una dintre colegele sale a fost şi ea diagnosticată. Ea a declarat că deocamdată nu are simptome. Candidatul s-a întâlnit cu o zi înainte de aflarea rezultatului cu liderul partidului, Victor Ponta şi primarul Bacăului, Cosmin Necula.