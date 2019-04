O cantareața de 22 de ani a murit imediat dupa ce a nascut un copil perfect sanatos! Ce s-a intamplat in sala de operație

O cântăreață de 22 de ani a adus pe lume un băiețel perfect sănătos, dar ea și-a pierdut viața imediat după. Este vorba despre una dintre artistele agenției The House of Talent din Tanzania. View this post on Instagram Tanzia:Msanii na mwimbaji wa Bongo Fleva #JessieQ amefariki Dunia Taarifa zaidi kukujia #RIPJessie A post shared […]

The post O cântăreață de 22 de ani a murit imediat după ce a născut un copil perfect sănătos! Ce s-a întâmplat în sala de operație appeared first on Cancan.ro.